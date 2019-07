EU-Studie: Junge Juden halten Antisemitismus für wachsendes Problem

Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) sagen 83 Prozent der 16 bis 34 Jahre alten Juden, dass Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe. Als besonders problematisch werden dabei Äußerungen im Internet angesehen: 89 Prozent der Befragten sagten, dass Antisemitismus im Internet und in Sozialen Medien ein Problem darstelle. Auch Rassismus wird von vier von fünf Befragten als Problem in ihrem Land angesehen.

„Wir müssen Antisemitismus effektiver bekämpfen, in dem wir bei den Wurzeln ansetzen, ganz egal wie schwierig das ist“, wird Michael O'Flaherty, Direktor der FRA, im Vorwort zur Studie zitiert. „Wir hoffen, dass dieser Bericht die Politiker dazu bestärkt, ihre Bemühungen in diesem Bereich zu verstärken.“

Die Daten stammen aus einer großen Online-Umfrage, die zwischen Mai und Juni 2018 in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Italien, Lettland, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, Spanien und Ungarn durchgeführt wurde. Die Antworten aus Lettland konnten aufgrund zu weniger Teilnehmer und Problemen bei der Vergleichbarkeit nicht berücksichtigt werden. Insgesamt nahmen 16.395 Menschen an der Studie teil.

dpa