Einigung mit Rebellen über Abzug aus Duma

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana mitteilte, soll die Evakuierung der Rebellen innerhalb der nächsten 48 Stunden stattfinden.

Die Ankündigung erfolgt nach heftigen Angriffen der syrischen Armee auf die letzte Rebellenhochburg in der Region Ost-Ghouta am Freitag und am Samstag, bei denen laut Hilfsorganisationen auch Giftgas eingesetzt worden sein soll.

apa/afp