Erdogan mahnt USA zu sorgfältigem Truppenabzug aus Syrien

Nur so könnten die Interessen der USA, der internationalen Staatengemeinschaft und des syrischen Volkes gewahrt werden, meint Erdogan. Die Türkei sei der richtige Partner dafür und fest entschlossen, die Extremisten-Miliz IS und „andere Terrorgruppen” in dem Bürgerkriegsland zu bekämpfen.

Erdogan will diese Woche Trumps Nationalen Sicherheitsberater John Bolton treffen. Dieser weilt bereits in der Türkei und führt dort am Dienstag Gespräche über den Anti-Terror-Kampf in Syrien und den Umgang mit den syrischen Kurden. Bei dem Besuch in Ankara wird Bolton vom US-Generalstabschef Joe Dunford und dem US-Syriengesandten James Jeffrey begleitet.

Bolton machte am Sonntag einen Abzug der US-Truppen aus Syrien davon abhängig, dass die Türkei die syrischen Kurden nicht attackiert. Trump hatte im Dezember überraschend den Rückzug seiner knapp 2.000 Soldaten aus Syrien angekündigt, weil der IS geschlagen sei. Die plötzliche und auch in den USA umstrittene Entscheidung trug dazu bei, dass Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt einreichte.

apa/ag.