Erdogan und Putin telefonieren zum Thema Syrien

Bei dem von Russland veranstalteten „Kongress der Völker Syriens“, der am Dienstag endete, hatten sich Vertreter von Regierung und gemäßigter Opposition unter anderem auf die Einberufung einer Verfassungskommission für Syrien geeinigt.

Die Oppositionsdelegation HNC beim Genfer Friedensprozess, das größte Bündnis der Regierungsgegner, boykottierte das Treffen auf russischem Boden. Die Türkei vertritt nach eigenen Angaben deren Interessen.

Laut Kreml und Anadolu berieten Erdogan und Putin am Telefon auch über das gemeinsame Vorgehen im Syrien-Konflikt. Die Türkei hatte am 20. Januar eine Offensive gegen die kurdische Miliz YPG in Nordwestsyrien begonnen.

