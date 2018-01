Erzbischof Alain Lebeaupin fordert EU zu Einsatz für Frieden auf

Es gehe um den Aufbau einer “menschlichen Gemeinschaft„, so Lebeaupin zu Beginn des Neujahrsempfangs für die bei der EU akkreditierten Diplomaten in Brüssel am Donnerstagabend.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, dass Europa seinen Platz im „internationalen Konzert“ wiedergefunden habe. Der Kontinent, der vor einem Jahr noch “desorientiert„ gewesen sei, befinde sich heute in einem besseren Zustand. Gleichzeitig betonte Juncker, Europa sei nicht das Zentrum der Welt. Die EU müsse aber dessen ungeachtet im Dienste der Menschen und der Menschlichkeit stehen.

