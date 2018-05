Escobars Auftragskiller nach Droh-Tweet festgenommen

„Verdammte Petristen. Ich hasse sie. Wenn ich mich nicht äußern kann, wird mein Gewehr für mich sprechen“, schrieb er auf Twitter.

Ein linker Senator zeigte „Popeye“ daraufhin bei der Generalstaatsanwaltschaft an. Grundlage für die Verhaftung am Freitag in Medellin soll nach Medienberichten allerdings eine Ermittlung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Erpressung sein.

„Popeye“ war der Sicherheitschef von Escobars Medellin-Kartell. Nach eigenen Angaben hat er mehr als 250 Menschen getötet. Wegen seiner Taten saß er über 20 Jahre in Haft. Heute versteht sich „Popeye“ als politischer Aktivist und wettert immer wieder gegen linke Politiker.

