Frankreich schließt NGOs vom G-7-Gipfel aus

Aus Protest sagte Oxfam-Chefin Winnie Byanyima ihre Teilnahme an einem Treffen am Freitag mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron ab. Nicolas Vercken von Oxfam sprach von einem „schweren Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und gegen die lange Tradition der Teilnahme der Zivilgesellschaft in der G-7”. „Es ist ein Skandal, dass die Nichtregierungsorganisationen in einer westlichen Demokratie außen vor gelassen werden”, sagte auch Marwin Meier von World Vision. „In den Ländern des Südens und in Katastrophen sollen wir zwar helfen, aber ansonsten die Klappe halten.”

„Frage des politischen Willens”

Der Spielraum für eine unabhängige und kritische Zivilgesellschaft schrumpfe weltweit - und jetzt auch in den westlichen Ländern, bemängelte Meier. Hilfsorganisationen würden von der Politik zunehmend als Bedrohung angesehen. Dabei seien sie ein wichtiges Korrektiv und repräsentierten als Anwälte die Menschen, „deren Stimme auf den Gipfeln der Reichen kaum gehört werden”.

Oxfam und ONE berichteten, dass sie am Mittwochabend bei einem Treffen mit dem französischen „Sherpa” (Chefunterhändler) noch einmal versuchen wollten, die Pariser Regierung umzustimmen. „Es ist nur eine Frage des politischen Willens”, hieß es. Der Gipfel von Samstag bis Montag in dem französischen Badeort wird von massiven Sicherheitsvorkehrung begleitet. Aktivisten haben Proteste angekündigt.

