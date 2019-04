Frankreich zur Aufnahme von 20 „Alan Kurdi“-Migranten bereit

An Bord der „Alan Kurdi“ von der Organisation Sea-Eye harren noch immer mehr als 60 Migranten aus, die am 3. April vor der libyschen Küste gerettet wurden. Das Schiff hat bislang keine Genehmigung bekommen, in einen sicheren Hafen einzufahren, da Italien und Malta auf eine Verteilung der Menschen auf andere EU-Länder pochen.

In den vergangenen Tagen waren zwei Frauen aus gesundheitlichen Gründen an Land gebracht worden. Derzeit sind noch 62 Migranten und Crewmitglieder an Bord.

Am Donnerstag hatten die Internationale Organisation für Migration sowie das UN-Flüchtlings- (UNHCR) und -Kinderhilfswerk (Unicef) in einer gemeinsamen Mitteilung „tiefe Besorgnis“ angesichts der Situation auf dem Schiff geäußert. Es müsse absolute Priorität sein, Menschenleben im Meer zu retten und einen sicheren Hafen zu gewährleisten.

