Frankreichs Präsident empfängt Chinas Staatschef Xi Jinping

In dem Schreiben vom 21. März, das der Nachrichtenagentur AFP in Kopie vorliegt, setzt sich Grace dafür ein, dass die Anwälte ihren Mann besuchen und unterstützen dürfen. Sie selbst lebt in Lyon, dem Sitz der internationalen Polizeibehörde im Osten Frankreichs.

Meng Hongwei war Ende September 2018 während eines Besuchs in China verschwunden. Später teilten die chinesischen Behörden mit, er sei wegen Korruption inhaftiert.

Die chinesischen Behörden können Meng Hongwei bis zu sechs Monate festhalten, ohne seine Familie zu verständigen oder ihm Zugang zu einem Anwalt zu gewähren. Diese Frist läuft demnächst ab.

Macron empfing Xi am Sonntag zu einem Abendessen mit beiden Ehefrauen in Beaulieu-sur-Mer nahe Nizza.

Am Montag absolviert Xi einen Staatsbesuch in Paris. Vorgesehen ist unter anderem eine gemeinsame Arbeitssitzung mit Macron im Elysée-Palast.

