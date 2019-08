Fridays for Future: Sommerkongress in Dortmund endet

Rund 1700 Klimaaktivisten nahmen am Sommerkongress teil. - Foto: APA/AFP

Insgesamt standen rund 200 Workshops, Podiumsgespräche und Arbeitsgruppen auf dem Programm.

Der Kongress fand in einer Parkanlage statt. Viele Teilnehmer übernachteten in Zelten. Die Workshops und Podiumsdiskussionen wurden in zwei benachbarten Schulen und Gebäuden auf dem Parkgelände abgehalten.

Am Freitag hatten die Teilnehmer in der Dortmunder Innenstadt für besseren Klimaschutz demonstriert.

Die Tagung endet am Sonntag mit einem „Finale“. Dabei soll unter anderem ein selbst gedrehter Film über den Kongress gezeigt werden.

Der Spaß soll nicht zu kurz kommen: Geplant ist auch ein Auftritt des Autors und Kleinkünstlers Marc-Uwe Kling („Känguru-Chroniken“). Er ruft auf seiner Website dazu auf, die Bewegung zu unterstützen.

