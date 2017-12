Fünf-Sterne-Spitzenkandidat fühlt sich mit 31 nicht zu jung

„Das ist nun wirklich in ganz Europa so. Es ist kein Zufall, dass Macron 40 Jahre alt ist und der neue österreichische Kanzler 31. Überall versuchen junge Politiker, die Bedürfnisse ihrer Generation zu vertreten“, sagte Di Maio im Interview mit der deutschen Tageszeitung „Die Welt“.

Di Maio sieht seine Gruppierung nicht als populistische Partei: „Man hat uns häufig als Populisten bezeichnet, aber wir sind es nicht. Wir verfolgen politische Ziele, die traditionell der Linken zugeordnet werden, jedoch auch solche mit liberalem Charakter. Die Rechte ist unser prinzipieller politischer Gegner. Ich sehe uns als Unikum. Auf gar keinen Fall möchte ich mit politischen Kräften wie der AfD oder Marine Le Pen gleichgesetzt werden, wir gehen entschieden auf Distanz zu diesen Gruppen. Wir sind es ja, die rechte, xenophobe Strömungen in unserem Land stoppen“, sagte der Neapolitaner.

Seine Partei habe heute mehr Regierungserfahrung als bei den letzten Parlamentswahlen vor fünf Jahren. „Wir wissen, dass in Italien Änderungen möglich sind, aber nicht von einem Tag auf den anderen. In unserem Programm ist daher jeder Punkt an einen präzisen Zeitplan geknüpft. Wir setzen etwa auf erneuerbare Energien, aber wir wissen, dass eine hundertprozentige Energiewende nicht vor 2050 möglich ist“, so Di Maio.

apa