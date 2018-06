Gay-Pride-Parade in Bulgarien von Gegenaktionen begleitet

Die Parade wurde jedoch als eine „Demonstration der Sünde“ von der bulgarischen orthodoxen Kirche verurteilt. Wegen der Ablehnung weiter Teile der Bevölkerung, besonders in den ländlichen Gebieten, ist die Homo-Ehe in dem südosteuropäischen Land nicht in Sicht. In einer Gegenaktion zur Gay-Pride-Parade versammelten sich Eltern mit ihren Kindern vor dem Parlament in Sofia. Auf einem ihrer Transparente hieß es: „Für gesunde Werte, Familien und Gesellschaft“.

Die Befürworter der traditionellen Ehe zogen auf einen „Marsch für die Familie“ durch die Hauptstadt. Einige von ihnen trugen ihre Brautkleider oder Hochzeitsanzüge. Ähnliche Aktionen gab es auch in der zweitgrößten Stadt Plowdiw, in Warna am Schwarzen Meer, in der Donaustadt Russe und in Schumen im Nordosten, wie bulgarische Medien berichteten.

apa/dpa