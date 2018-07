Geburtstagsblumen für die Kanzlerin

Vizekanzler Olaf Scholz überreichte Merkel am Mittwoch einen gelb-rosa Blumenstrauß. - Foto: APA/AFP

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) überreichte der Regierungschefin am Mittwoch in Berlin einen gelb-rosa Blumenstrauß und gratulierte. Merkel ist am Dienstag 64 Jahre alt geworden.

In Berlin ist jetzt politisch „Sommerpause“ – eine Garantie, dass es auch wirklich ruhig zugeht, ist das nicht.

