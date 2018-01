Gentiloni: Cinque Stelle werden keine Regierung in Italien anführen

Er respektiere die Wähler der Protestpartei. „Aber ich glaube, dass es keine Möglichkeit für die Fünf-Sterne-Bewegung geben wird, eine Regierung zu führen.“

Die von Ex-Komiker Beppe Grillo mitgegründete Bewegung führt vor den Parlamentswahlen am 4. März mit rund 28 Prozent als Einzelpartei die Umfragen an – die Regierungspartei PD liegt mit 23 Prozent dahinter. Um in Rom eine Regierungsmehrheit zu erlangen, müsste die Fünf-Sterne-Partei nach jetzigem Stand eine Koalition eingehen, was sie bislang allerdings ablehnt.

Allianz aus Cinque Stelle, Lega Nord und anderen Rechts-Parteien

Derzeit liegt eine Allianz aus Silvio Berlusconis konservativer Forza Italia, der Lega Nord und anderen Rechts-Parteien bei mehr als 35 Prozent – allerdings bräuchte auch diese Koalition weitere Verbündete, um die Regierung zu stellen.

Derzeit ist es Gentiloni, der unter italienischen Politikern das höchste Maß an Vertrauen genießt, wie eine am Sonntag veröffentlichte Umfrage des Instituts Ixè für die „Huffington Post“ zeigte. Gefolgt wird Gentiloni (33 Prozent) in dem Ranking von dem Spitzenkandidaten der Cinque Stelle, Luigi Di Maio (27 Prozent). Noch hinter Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi (24 Prozent), der Italien an den Rand eines Staatsbankrotts geführt hatte, liegt Ex-Ministerpräsident und Chef der Sozialdemokraten, Matteo Renzi (21 Prozent).

dpa