Gentiloni warnt Conte: „Arbeit nicht zunichte machen“

„Es genügen wenige Monate, um vom richtigen Weg abzukommen“, warnte Gentiloni Medienberichten zufolge am Freitag.

„Nach fünf Jahren hinterlassen wir ein Land mit mehr Wachstum, mehr Beschäftigung und mit einem ausgewogenen Budget“, sagte Gentiloni, der am Freitag von den Mitarbeitern des Regierungssitzes in Rom Abschied nahm.

Diese Arbeit habe jedoch nicht die Folgen der tiefen Wirtschaftskrise geheilt, räumte er ein. Seinem Nachfolger Conte riet Gentiloni deshalb, sich um soziale Probleme zu kümmern, ohne die geleistete Arbeit zunichte zu machen.

„Es ist nicht einfach, den Weg zu beschreiten, den Italien in diesen letzten fünf langen Jahren gegangen ist. Es ist eine Arbeit, die Durchhaltevermögen, Einsatz und Opferbereitschaft erfordert“, sagte Gentiloni.

Conte traf am Freitag die Chefs der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, die seine Regierung unterstützen werden. Beratungen wurden über die Ministerliste geführt.

Medienberichten zufolge wird Conte sehr wahrscheinlich am Freitagabend Präsident Sergio Mattarella einen Vorschlag zur Zusammensetzung seiner Regierung unterbreiten. Die Angelobung der neuen Regierung könnte demnach am Samstagvormittag erfolgen. Mattarella hatte Conte am Mittwoch mit der Regierungsbildung beauftragt.

apa