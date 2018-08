Genua: Conte fordert mehr Geld vom Betreiber

„Sie könnten das in der Zwischenzeit vervier- oder verfünffachen“, sagte Conte. Zugleich kündigte er Strafen an. Die Regierung arbeite bereits daran. „Die Akte ist in meiner Tasche und war mit mir in diesen letzten Tagen unterwegs“, sagte Conte.

Für den Wiederaufbau der Brücke seien bereits alternative Angebote zu Atlantia eingegangen, sagte Conte. Die Atlantia-Tochter Autostrade per l'Italia betreibt die Autobahn, zu der die Brücke über Wohngebiete in Genua gehörte, bei deren Einsturz vergangene Woche mehr als 40 Menschen ums Leben kamen.

Die Regierung in Rom wirft Autostrade vor, nicht für die Sicherheit der Brückenstruktur gesorgt zu haben. Die Regierung will dem Unternehmen nun die Zuständigkeit für fast 3.000 Autobahnkilometer entziehen.

apa/reuters