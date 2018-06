Gerichtsprozess um gestohlene Babys in Franco-Diktatur

Der 85-Jährige traf am Vormittag vor dem Gericht in Madrid ein. Er soll 1969 in einem Madrider Krankenhaus die Geburtsurkunde der Klägerin Ines Madrigal gefälscht und ihre Adoptivmutter als ihre leibliche Mutter eingetragen haben. Historiker und Aktivisten gehen davon aus, dass während der faschistischen Herrschaft Francos (1939-1975) zehntausende Babys ihren leiblichen Eltern weggenommen wurden.

Unter Franco war es ab 1940 erlaubt, Eltern aus ideologischen oder moralischen Gründen ihre Kinder wegzunehmen. Ab den 50er-Jahren sollen dann auch Neugeborene unverheirateter oder armer Eltern in Geburtskliniken den Müttern weggenommen und an regimetreue Familien weitervermittelt worden sein. Die ersten Fälle waren erst nach dem Jahr 2000 bekannt geworden.

apa/ag.