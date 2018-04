Giftaffäre – Russland fordert Sitzung von UNO-Sicherheitsrat

Theresa May verfasste ein Schreiben an den Sicherheitsrat. - Foto: APA/AFP

Grundlage sei ein Schreiben vom 13. März von Premierministerin Theresa May an den Sicherheitsrat. Darin heißt es, Russland sei „sehr wahrscheinlich“ für den Giftanschlag verantwortlich. Die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates waren bereits am 14. März zusammengekommen, um über den Fall zu beraten.

Russland hat jede Verantwortung für den Anschlag im südenglischen Salisbury von sich gewiesen.

apa/reuters