Gouverneur: 53 Tote bei Kämpfen zwischen Milizen in Somalia

Die Kämpfe brachen demnach am Wochenende zwischen den Milizen aus, die unterschiedlichen Clans angehören. Dabei ging es vor allem um die Kontrolle über ein Gebiet, das die Regierungen von Somaliland sowie der halbautonomen Region Puntland für sich beanspruchen. Die somalische Regierung nannte keine Einzelheiten zu dem Vorfall, rief aber die Gruppen dazu auf, die Kämpfe zu beenden.

In Somalia herrschen etliche Konflikte zwischen Clans und Milizen, die unter anderem um Ressourcen und Land kämpfen. Auch die Terrorgruppe Al-Shabaab kontrolliert große Teile des Staates am Horn von Afrika und verübt immer wieder Anschläge. Die Regierung in Mogadischu wird von der internationalen Gemeinschaft unterstützt, hat aber in großen Teilen des Landes wenig zu sagen.

apa/dpa