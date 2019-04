Greta Thunberg trifft EU-Parlamentspräsidenten

Ihr Protest hat inzwischen Menschen in der ganzen Welt angeregt, freitags auf die Straße zu gehen, um für eine andere Klimapolitik einzutreten. Am Mittwoch soll Thunberg am Ende der Generalaudienz im Vatikan mit Papst Franziskus zusammentreffen, hatten italienische Medien zuletzt berichtet.

apa