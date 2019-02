Handelsgespräche zwischen China und USA gehen in die heiße Phase

US-Chefunterhändler Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin reisen dafür am Donnerstag und am Freitag persönlich in die chinesische Hauptstadt.

Die Handelsgespräche gehen dann in die heiße Phase: US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping hatten sich Anfang Dezember darauf verständigt, die Verhängung weiterer Zollaufschläge 90 Tage lang auszusetzen.

Diese Frist läuft am 1. März aus. Der seit gut einem Jahr andauernde Handelskonflikt schürt weltweit Ängste vor einem regelrechten Handelskrieg und einem Konjunktureinbruch.

apa/afp