Hektische Suche nach Premier in Italien

Die populistische Sterne-Gruppierung beansprucht jedenfalls das Wirtschaftsministerium, berichteten italienische Medien am Sonntag. Lega-Chef Matteo Salvini würde gern das Innenministerium übernehmen. Die Staranwältin Giulia Bongiorno, die in den Lega-Reihen zur Senatorin gewählt wurde, könnte zur Justizministerin aufrücken.

Fraglich ist, ob die beiden Parteien es bis Montag schaffen werden, Präsidenten Sergio Mattarella eine Liste mit dem Namen des Premiers und der Minister vorzulegen. Es gilt als eher unwahrscheinlich, dass Mattarella den Gruppierungen noch mehr Zeit für Gespräche gewähren wird.

Sollte die neue Regierung zustande kommen, ist es fraglich, wie lang sie halten wird. Die bisher regierende Demokratische Partei (PD), die als Wahlverliererin aus den Parlamentswahlen am 4. März hervorgegangen war, kündigte „schärfste Opposition” zur populistischen Regierung an. Auch die konservative Forza Italia könnte nach der Rehabilitierung ihres Chefs Silvio Berlusconi Interesse haben, das Kabinett aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung zu stürzen, um so rasch wie möglich zu Neuwahlen unter der Führung des Medienzaren zu gelangen. Die Forza Italia-Fraktionschefin Maria Stella Gelmini erklärte, dass ihre Partei einer populistischen Regierung nicht das Vertrauen im Parlament aussprechen werde.

Das gegen Berlusconi wegen Steuerbetrugs verhängte politische Ämterverbot wurde laut „Corriere della Sera” am Freitag von einem Mailänder Gericht rechtskräftig aufgehoben. Somit könne Berlusconi bei Neuwahlen wieder für seine Forza Italia antreten.

apa