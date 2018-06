Historische Gespräche zwischen Äthiopien und Eritrea

„Wie Sie, empfinden wir in Asmara das Gleiche“, antwortete der Präsidentenberater aus Eritrea, Yemane Gebreab, mit Blick auf Eritreas Hauptstadt. Yemane war gemeinsam mit dem ranghohen Diplomaten Osman Saleh nach Äthiopien gereist. Der neue Regierungschef Abiy hatte im April in seiner Antrittsrede versprochen, mit Eritrea zu einer Friedenslösung zu kommen. Anfang Juni kündigte er an, den Beschluss einer von der UNO unterstützten internationalen Schiedskommission über den Grenzverlauf aus dem Jahr 2002 „vollständig” umzusetzen. Äthiopien werde sich aus umstrittenem Gebiet zurückziehen.

Eritrea hatte sich Anfang der 90er Jahre nach einem 3 Jahrzehnte währenden Krieg von Äthiopien abgespalten und sich 1993 für unabhängig erklärt. Das weit größere Äthiopien verlor dadurch den direkten Zugang zum Roten Meer. Das Treffen vom Dienstag erfolgte nur 3 Tage nach einer Granatenexplosion auf einer Großkundgebung Abiys in Addis Abeba, bei der es Tote und Verletzte gegeben hatte. Abiy machte Gegner seiner Reformvorhaben für die Tat verantwortlich.

apa/ag.