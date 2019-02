Historische Papst-Reise in die Emirate

Zuvor wird der Pontifex von Kronprinz Mohammed bin Said Al Nahjan empfangen und trifft in der prächtigen Scheich-Said-Moschee von Abu Dhabi mit dem Muslimischen Ältestenrat zusammen. Am Dienstag werden zu einer Messe mit dem Papst in einem Sportstadion rund 130.000 Gläubige erwartet.

Vor dem Abflug in Richtung Abu Dhabi hatte Papst Franziskus die Krise im Jemen angeprangert - und damit auch seine Gastgeber angesprochen. Die Emirate sind Teil einer Militärkoalition, die im Jemen gegen die schiitischen Houthi-Rebellen kämpft. Dabei sterben immer wieder Zivilisten.

apa/dpa