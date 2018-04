Hochrechnung: Erdrutsch-Sieg für Haslauers ÖVP in Salzburg

Nach der Auszählung von 25 Prozent der Stimmen und erster Sprengel der Stadt Salzburg fiel der Zugewinn der ÖVP - die in einer ersten Trendrechnung noch mit 40 Prozent ausgewiesen war, etwas geringer aus. Mit plus 9,5 Prozentpunkten blieb sie unter der 40er-Marke, bei 38,5 Prozent. Die Grünen verlieren zwar massiv gegenüber ihren 20,2 Prozent aus dem Jahr 2013, aber sie kamen in der Hochrechnung auf 9,8 Prozent. Und damit hätte Schwarz-Grün die knappe Mehrheit der 36 Mandate, mit 15 der ÖVP und 4 der Grünen.

SPÖ und FPÖ lieferten sich am Salzburger Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen - und blieben beide unter ihren Erwartungen. Die SPÖ muss sich auf einen weiteren Verlust (4,4 Punkte auf 19,4 Prozent laut Hochrechnung) einstellen, und wird damit den in der Finanzskandalwahl 2013 eingefahrenen historischen Tiefstwert noch unterbieten. Die FPÖ dürfte zwar schwach zulegen (um 1,8 Punkte), mit 18,8 Prozent aber unter dem Wahlziel von 20 Prozent bleiben.

Dies ist vor allem auf die Konkurrenz durch das Salzburger FPÖ-Urgestein Karl Schnell zurückzuführen - der nach dem Zerwürfnis mit der Partei mit seiner eigenen „Freien Partei Salzburg” (FPS) überraschend stark punktete: Mit 4,6 Prozent in der Hochrechnung konnte er noch auf den Einzug in den Landtag hoffen. Dessen so gut wie sicher sein konnten sich die NEOS: Sie dürften beim ersten Antreten gleich sieben Prozent schaffen.

Der Salzburger SP-Landesgeschäftsführer Hannes Mathes hat sich trotz der Wahlniederlage vorerst gegen die Ablöse von Parteichef Walter Steidl ausgesprochen. Er schließe einen Wechsel „auf absehbare Zeit” aus, sagte Mathes am Sonntag im ORF. Mathes hofft, dass sich das Ergebnis im Verlauf des Abends noch verbessert.

Beim letzten Wahlgang am 5. Mai 2013 hatte die ÖVP ebenfalls den ersten Platz erreicht, mit 29,0 Prozent lag sie allerdings deutlich unter dem heurigen Ergebnis. Die SPÖ erreichte 23,8 Prozent, die FPÖ 17,0 Prozent. Die Grünen kamen auf für sie hohe 20,2 Prozent. Das nun nicht mehr angetretene Team Stronach fuhr damals 8,3 Prozent ein.

Das vorläufige Endergebnis der Wahl wird zwischen 20.00 und 21.00 Uhr erwartet. Weil die Briefwahlstimmen schon am Wahltag ausgezählt werden, werden dabei nur noch wenige Hundert Stimmzettel fehlen, die außerhalb der Wohnsitzgemeinde abgegeben wurden. Diese werden am Mittwoch ausgezählt. Wie es nach der Wahl weitergeht, wollen die meisten Parteien aber schon am Tag nach der Wahl besprechen: ÖVP, Grüne, SPÖ, NEOS und SBG haben for Montag ihre Gremien einberufen.

apa