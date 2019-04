Hunderte Gaza-Christen dürfen zu Ostern nach Jerusalem

Elias Dschelda, Sprecher der christlichen Gemeinde im Gazastreifen, bestätigte die neuen Reisegenehmigungen jedoch zunächst nicht. Die christliche Gemeinde hatte zuvor kritisiert, dass Israel zu Ostern nur 200 Christen ab einem Alter von 50 Jahren und nur nach Jordanien reisen lasse. Zudem ist wegen des jüdischen Pessach-Festes bereits seit Freitag auch das Westjordanland abgeriegelt.

Palästinenser dürften bis einschließlich Samstag, den 26. April die Übergänge nur in Ausnahmefällen und aus humanitären Gründen passieren, teilte die israelische Armee mit.

Stellungnahme sei „irreführend und total falsch”

Dschelda sagte am Freitag: „Die christliche Gemeinde in Gaza wurde nicht offiziell darüber informiert, dass wir nach Ost-Jerusalem und ins Westjordanland reisen dürfen.” Die israelische Stellungnahme sei „irreführend und total falsch”. Zudem gebe es gar keine 200 Christen über 50 Jahre im Gazastreifen.

Am Karfreitag zogen bereits tausende Christen durch die Altstadt von Jerusalem. Mönche liefen in ihren braunen und schwarzen Gewändern über die Via Dolorosa, Gläubige sangen und trugen Holzkreuze. Protestanten gingen den Pilgerweg zur evangelischen Erlöserkirche, Katholiken zur Grabeskirche. Die Grabeskirche in Jerusalem steht an der Stelle, wo Jesus dem christlichen Glauben nach gestorben und wiederauferstanden ist. An Karsamstag und Ostersonntag werden in der Grabeskirche auch Messen gefeiert.

Da der Karfreitag auch mit dem Beginn des Pessach-Festes zusammenfiel und es sich dabei um ein Pilgerfest handelt, wird in diesen Tagen auch mit vielen jüdischen Besuchern in Jerusalem gerechnet. Wenige Gehminuten von der Grabeskirche entfernt steht die Klagemauer, die das größte Heiligtum für Juden weltweit ist. Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten.

Über 10 Jahre: Blockade über den Gazastreifen

Israel hat vor mehr als 10 Jahren eine Blockade über den Gazastreifen verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitsbedenken. Die radikalislamische Hamas, die im Gazastreifen herrscht, wird von der EU, Israel und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Eine gewisse Anzahl Christen erhält üblicherweise zu Weihnachten und Ostern Ausreisegenehmigungen nach Jerusalem und ins Westjordanland. Die Grabeskirche in Jerusalem steht an der Stelle, wo Jesus dem christlichen Glauben nach gestorben und wiederauferstanden ist. Zu Weihnachten 2018 hatten nach Angaben von Dschelda noch rund 400 Christen ab 30 Jahren eine solche Genehmigung erhalten. Rund 1000 Christen leben im Gazastreifen.

apa/dpa