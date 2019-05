Ibiza-Video: Böhmermann veröffentlicht Europa-Song

Das Ablaufen des Countdowns um 20.15 Uhr war mit Spannung erwartet worden, die entsprechende Internetseite brach wegen der vielen Zugriffe immer wieder zusammen.

In dem Lied werben Comedians verschiedener Länder für ein gemeinsames Europa – für Österreich ist Kabarettist Peter Klien dabei. „Allein sind wir allein“ wird darin unter anderem auf verschiedenen Sprachen gesungen.

Jan Böhmermann hatte schon im April in einer Video-Botschaft Andeutungen zum Ibiza-Video gemacht, das am vergangenen Freitag wie eine Bombe einschlug. In seiner Botschaft meinte Böhmermann, dass er „gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge.“ Er verhandle gerade, wie er die „Kronen Zeitung“ übernehmen könne, dürfe darüber aber nicht reden.

