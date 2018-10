Irakische Kurden wählen neues Parlament

Die Wahlergebnisse würden in 72 Stunden bekannt gegeben, teilte die Wahlkommission mit. Die Abstimmung verlief demnach abgesehen von ein paar Zwischenfällen mit bewaffneten Männern, die ohne die notwendigen Papiere wählen wollten, ruhig. Zur Wahlbeteiligung äußerte sich die Wahlkommission nicht, Angaben von 12 Uhr (Ortszeit, 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) deuteten aber auf eine geringe Beteiligung hin.

Die irakischen Kurden waren Schlüsselpartner der USA beim Kampf gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat” (IS). Doch ihre Hoffnungen, dafür mit einem eigenen Kurdenstaat belohnt zu werden, erfüllten sich nicht. Beim Volksentscheid für die Unabhängigkeit der Region im September 2017 gab es zwar ein deutliches Ja-Votum, die irakische Zentralregierung wies das Referendum aber als „illegal” zurück.

2014: Grenzübergänge zur Türkei und in den Iran wurden geschlossen

Im Zuge einer Militäroffensive nahm die irakische Armee den Kurden praktisch alle Gebiete ab, die sie seit 2014 unter ihre Kontrolle gebracht hatten, darunter die ölreiche Region Kirkuk. Bagdad verhängte Strafmaßnahmen und ließ vorübergehend Grenzübergänge zur Türkei und in den Iran schließen. Eine Luftblockade gegen die autonome Kurdenregion wurde erst im März wieder aufgehoben. Bis dahin mussten alle Flüge aus der Kurdenregion ins Ausland über Bagdad umgeleitet werden.

Der ebenfalls im März vom Zentralparlament in Bagdad verabschiedete Haushalt 2018 für den Irak bedeutete einen weiteren Rückschlag für die Autonomieregion. Deren Haushaltsanteil sank von 17 Prozent auf 12,6 Prozent.

Viele Kurden verbittert über politische Entwicklung

Gemäß der irakischen Verfassung steht der autonomen Region ein Anteil am Budget zu, der dem Anteil der Kurden an der Gesamtbevölkerung entspricht. Im neuen Haushalt ist allerdings vorgesehen, dass die Kurdenregierung 250.000 Barrel Öl pro Tag exportieren und den Erlös an die Zentralregierung nach Bagdad überweisen muss. Andernfalls drohen weitere Kürzungen.

Viele Menschen in der Kurdenregion sind enttäuscht und verbittert über die derzeitige politische Entwicklung. Der 26-jährige Hawzar Salar sagte bei der Stimmabgabe in der Regionalhauptstadt Erbil, mit der Wahl müsse ein „neues Kapitel eröffnet” werden.

apa/dpa