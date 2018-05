Iraks Regierungschef Al-Abadi bei Wahl wohl in Führung

Die Iraker hatten am Samstag erstmals seit dem Sieg über die Extremistenmiliz IS ein neues Parlament gewählt. - Foto: shutterstock

Die Iraker hatten am Samstag erstmals seit dem Sieg über die Extremistenmiliz IS ein neues Parlament gewählt. Die Liste um den amtierenden Regierungschef al-Abadi liegt dabei offenbar in Führung. Am zweitmeisten Stimmen soll demzufolge die Allianz um den Schiiten-Prediger al-Sadr auf sich vereinigt haben. Das endgültige Resultat wird für Montag erwartet.

Al-Abadi galt als Favorit und zugleich als Wunschkandidat des Westens.

apa