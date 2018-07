Iran plant Treffen mit Putin zum Syrienkonflikt

Der iranische Präsident Hassan Rouhani will Kreml-Chef Wladimir Putin in Teheran empfangen. - Foto: APA/AFP

Ein genaues Datum nannte Velayati nicht. Putin wolle auf der Basis der Friedensverhandlungen von Astana weiterhin an der politischen Zusammenarbeit mit den drei Ländern im Syrienkonflikt festhalten, sagte Velayati laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Russland, der Iran und die Türkei hatten sich in der kasachischen Hauptstadt Astana unter anderem auf „Deeskalationszonen“ geeinigt. Die Kämpfe in Syrien gingen dennoch weiter. Zusammen mit Russland unterstützt der Iran im Syrienkonflikt Machthaber Bashar al-Assad.

In Teheran hatte es vor dem Besuch Velayatis in Moskau hitzige Diskussionen über die Rolle des Iran nach dem Ende des Bürgerkriegs in Syrien gegeben. Beobachter gehen davon aus, dass für Putin der Verbleib Assads an der Macht wichtiger sein werde als die Partnerschaft mit dem Iran.

apa/dpa