Iran wollte laut US-Medien britischen Tanker kapern

Die US-Fernsehsender CNN und Fox News berichteten am Mittwochabend unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen aus der US-Administration, 5 bewaffnete Boote der iranischen Revolutionsgarden hätten sich dem britischen Tanker am Mittwoch nahe der Straße von Hormuz genähert.

CNN meldete, die Iraner hätten den britischen Tanker aufgefordert, seinen Kurs zu ändern und iranisches Hoheitsgewässer anzusteuern. Ein britisches Begleitschiff sei jedoch eingeschritten und habe die iranischen Boote zurückgedrängt. Es gebe US-Luftaufnahmen des Zwischenfalls, hieß es weiter in dem Bericht.

”Entgegen internationalem Recht versuchten 3 iranische Schiffe, die Durchfahrt eines Handelsschiffes, der 'British Heritage', in der Straße von Hormuz zu behindern”, teilte ein Sprecher der Regierung in London mit und bestätigte damit den umstrittenen Vorfall. In einer Erklärung des britischen Verteidigungsministeriums hieß es dazu: „Die 'HMS Montrose' war gezwungen, sich zwischen die iranischen Boote und die 'British Heritage' zu positionieren und verbale Warnungen an die Boote abzugeben.” Die iranischen Schiffe hätten daraufhin abgedreht. „Wir sind über diese Aktion beunruhigt und fordern die iranischen Behörden weiterhin dringend auf, die Situation in der Region zu deeskalieren”, hieß es weiter.

Die iranischen Revolutionsgarden wiesen die Vorwürfe allerdings zurück. Das berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars.

