Israel fliegt nach Tod eines Soldaten Luftangriffe in Gaza

Nach Angaben des militärischen Arms der Hamas waren drei der Getöteten Mitglieder der Organisation. Einwohner berichteten von mehreren schweren Explosionen in der Stadt Gaza. Israels Luftwaffe habe dort Hamas-Militärposten angegriffen.

Die israelische Armee bestätigte einen „großflächigen Angriff israelischer Kampfjets gegen Hamas-Militärziele im gesamten Gazastreifen”. Die israelische Armee teilte am Freitagabend mit, es seien 15 Militärziele im Hauptquartier einer Hamas-Bataillon in Saitun im Norden des Gazastreifens getroffen worden.

Zuvor war nach Armeeangaben am Freitag ein israelischer Soldat von palästinensischem Gewehrfeuer getötet worden. Der Soldat sei von einer „terroristischen Gruppe” an der Grenze erschossen worden, erklärte die israelische Armee, ohne Details zur Identität des Mannes zu nennen. Es war der erste Israeli, der bei den seit März anhaltenden palästinensischen Protesten ums Leben kam.

Der UN-Nahostgesandte Nickolaj Mladenow, der sich zuletzt gemeinsam mit Ägypten intensiv um eine Beruhigung der Lage bemüht hatte, schrieb in einem dramatischen Appell bei Twitter: „Alle in Gaza müssen einen Schritt zurück vom Abgrund gehen. Nicht nächste Woche. Nicht morgen. Jetzt sofort!” Jene, die „Palästinenser und Israelis dazu provozieren wollen, einen weiteren Krieg zu führen, dürfen keinen Erfolg haben”, schrieb Mladenow.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beriet am Freitagabend bei einer Dringlichkeitssitzung in Tel Aviv mit der Militärführung über das weitere Vorgehen. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hatte zuvor gesagt, die Hamas dränge Israel mit aller Macht zu einer „breiten und schmerzhaften Militäroffensive”.

Im Sommer 2014 hatten Israel und die Hamas sich 50 Tage lang Kämpfe geliefert. 2250 Palästinenser wurden getötet oder starben später an ihren Verletzungen, auf der israelischen Seite gab es 74 Tote.

Nach Medienberichten feuerten militante Palästinenser am Freitag erneut mehrere Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet. Die Einwohner entlang des Gazastreifens wurden aufgerufen, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.

Am Freitag war es entlang der Gaza-Grenze erneut zu Demonstrationen gekommen. Nach Augenzeugenberichten verbrannten Palästinenser Reifen, versuchten den Grenzzaun zu Israel zu beschädigen und schickten Brand-Drachen und -Ballons auf israelisches Gebiet. Nach Angaben von Sanitätern wurden mehrere Palästinenser durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt.

Seit Ende März sind bei teilweise gewaltsamen Protesten nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 147 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet und Tausende verletzt worden. Die Palästinenser fordern ein Ende der vor mehr als zehn Jahren verhängten Gaza-Blockade und ein Rückkehrrecht in das israelische Staatsgebiet. Sie beziehen sich dabei auf Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.

Ein israelischer Armeesprecher drohte dem Gaza-Chef der Hamas am Freitag direkt über Twitter. Der für Mitteilungen in arabischer Sprache zuständige Militärsprecher Avichai Adrai veröffentlichte am Freitag einen Beitrag mit dem Bild von Yahya al-Sinwar, dem Gaza-Chef der Hamas. „Wo bin ich? Was erwartet mich?”, stand darauf.

Al-Sinwar habe die Einwohner des Gazastreifens durch „dumme Schritte” in Schwierigkeiten gebracht, heiß es weiter. „Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass niemand, der an Terrorismus beteiligt ist, Immunität genießt.” Israel hatte in der Vergangenheit mehrere führende Hamas-Mitglieder gezielt getötet.

