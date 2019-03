Israelische Flugzeuge beschießen Hamas-Stellungen in Gaza. - Foto: shutterstock

Zuvor war am Freitag eine Rakete aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels abgefeuert worden, richtete dort aber nach offiziellen Angaben keinen Schaden an. Der israelische Luftangriff traf nach Angaben des Militärs „mehrere Hamas-Ziele und unterirdische Bauten in Gaza“.

Nach palästinensischen Angaben entstand dabei erheblicher Schaden, niemand sei verletzt worden.

dpa