Italien droht erneut mit Abschiebung von Flüchtlingen

„Italien hat seine Pflicht schon getan, und was zu viel ist, ist zu viel“, empörte sich Salvini. Rund 170 Flüchtlinge sitzen derzeit auf einem Schiff der italienischen Küstenwache fest. Die „Diciotti“ musste tagelang auf dem Mittelmeer ausharren, weil Italiens Regierung sich geweigert hatte, das Schiff anlegen zu lassen (Stol hat berichtet).

Schiff durfte „aus technischen Gründen“ anlegen

Am Montagabend erlaubte Verkehrsminister Danilo Toninelli dem Schiff schließlich „aus technischen Gründen“ die Einfahrt in den Hafen von Catania auf Sizilien, um den Küstenwache-Beamten an Bord den Schichtwechsel zu ermöglichen. Die Flüchtlinge dürfen das Schiff jedoch weiterhin nicht verlassen.

Salvini will die Flüchtlinge nur dann von Bord der „Diciotti“ lassen, wenn andere EU-Staaten sich bereit erklären, einen Teil der Menschen aufzunehmen.

O l'Europa inizia a fare sul serio DIFENDENDO i suoi confini e ricollocando gli immigrati, oppure inizieremo a riportarli nei porti da dove sono partiti.

L'Italia ha già fatto la sua parte, e quando è troppo, è troppo. pic.twitter.com/2cJs8jOtpe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 21. August 2018

Flüchtlinge wollten nach Lampedusa

Das Schiff hatte seit Donnerstag vor der italienischen Insel Lampedusa festgesessen. Salvini argumentierte, die Bootsflüchtlinge seien in Gewässern gerettet worden, für die eigentlich Malta zuständig sei. Die maltesischen Behörden erklärten dazu, die Flüchtlinge hätten das Hilfsangebot eines maltesischen Küstenwacheschiffs abgelehnt, weil sie nach Lampedusa wollten.

Zwischen Italien und Malta gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Streit um die Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Die im Juni angetretene, rechts-populistische Regierung in Rom hat die italienischen Häfen für Bootsflüchtlinge gesperrt. Auch das Flüchtlingsrettungsschiff „Aquarius“ durfte erst nach tagelanger Irrfahrt einlaufen, nachdem mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, die Aufnahme der 141 Flüchtlinge an Bord zugesagt hatten.

