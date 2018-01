Italien warnt vor IS-Rückkehrern über Flüchtlingsrouten

Die Kämpfer versuchten, sich in Sicherheit zu bringen, so Minniti. Sie täten dies über jeden offenen Weg, auch über die Flüchtlingsrouten. „Was vor einigen Monaten noch als unmöglich erschien – also die für den IS wertvollen Kämpfer auf ein brüchiges Schlauchboot einzuschiffen -, ist jetzt möglich. Es ist daher höchste Wachsamkeit geboten.“

Italien ist besonders von der Migration über das zentrale Mittelmeer betroffen. In den Häfen trafen letztes Jahr nach Angaben des Innenministeriums 119 310 Migranten an. Minniti gilt als Architekt eines Deals mit Libyen, nach dem die Zahl der Ankünfte rapide gesunken war.

dpa