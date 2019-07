Italienisches Beobachtungsschiff eilt 55 Migranten zur Hilfe

An Bord sollen sich vier Kinder und elf Frauen befinden. (Archivbild) - Foto: Apa/Afp

Die italienische Küstenwache habe „Mediterranea“ mitgeteilt, dass die libysche Küstenwache alarmiert worden sei und ein Schiff gesandt habe. „Diese Migranten dürfen nicht nach Libyen zurückgebracht werden“, so die italienische Hilfsorganisation.

Das italienische Beobachtungsschiff ist seit Mittwoch im Mittelmeerraum im Einsatz. Die „Alex“ war ein Begleitungsschiff der „Mare Jonio“, die im Mai vor der libyschen Küste 30 afrikanische Flüchtlinge gerettet hatte. Die italienische Justiz ordnete die Beschlagnahmung des Schiffes an.

Zwei weitere Rettungsschiffe sind zurzeit im Mittelmeer unterwegs. Dabei handelt es sich um die „Open Arms“ der spanischen NGO „Proactiva Open Arms“ und um die „Alan Kurdi“ der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye.

Italiens Innenminister Matteo Salvini, der einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik vertritt und die Aufnahme von Migranten drastisch begrenzen will, hatte zuletzt immer wieder gegen die an der Seenotrettung beteiligten

Hilfsorganisationen Stimmung gemacht. Aus Kreisen des Innenministeriums verlautete, dass der Ressortchef eine Erhöhung der Geldstrafen für NGOs, die Migranten nach Italien bringen, plane. Derzeit beträgt die Strafe 50.000 Euro.

apa