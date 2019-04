Italienisches Innenministerium spricht sich für Wolf-Abschuss aus

Wenn es keine andere Lösung gebe, dann spreche man sich für den Abschuss von Wölfen aus, so das italienische Innenministerium. - Foto: shutterstock

Diese Äußerungen liest man aus einem Rundschreiben von Matteo Piantedosi, der Chef des Kabinetts unter dem Innenminister Matteo Salvini. Im Rundschreiben wird festgestellt, dass in manchen Gebieten des italienischen Staatsgebietes die Anzahl an Wölfen, die sie sich in Rudeln den Menschen nähern, gestiegen sei.

Zum einen wachse somit die Angst in der Bevölkerung und zum anderen führe diese Situation auch zu wirtschaftlichen Schäden, etwa wenn Vieh gerissen wird. Deshalb müsse man präventiv agieren, um die Sicherheit und die Unversehrtheit der Bevölkerung sowie die traditionellen Aktivitäten in den Bergregionen zu gewährleisten, heißt es im Rundschreiben.

stol