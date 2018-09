Italiens Mitte-rechts-Allianz bildet sich neu

Berlusconi, Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini, sowie die FdI-Vorsitzende Giorgia Meloni einigten sich am Donnerstagabend, gemeinsame Kandidaten bei den nächsten Regionalwahlen in Piemont, Abruzzen, Basilikata und Sardinien aufzustellen, die in den nächsten Monaten stattfinden. Noch unklar ist, ob die drei Parteien auch gemeinsam an den EU-Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr teilnehmen werden.

Derzeit regiert die Lega mit der Fünf Sterne-Bewegung, während Forza Italia und FdI an der Opposition stehen.

Berlusconi hatte Salvini zuletzt öfters aufgerufen, die Regierungskoalition mit der Fünf Sterne-Bewegung aufzulösen. Laut dem Medienzaren werde die Koalition nicht lang halten.

Salvini sieht die Lage anders. Immer wieder hebt er die konstruktive Zusammenarbeit mit der Fünf Sterne-Bewegung hervor, mit der er seit fast drei Monaten regiert. „Diese Regierungskoalition wird eine ganze fünfjährige Legislaturperiode halten“, versicherte Salvini.

apa