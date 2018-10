Italiens Politik verursacht Nervosität

Gleichzeitig verteidigte er den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, den die regierende Fünf-Sterne-Bewegung zuvor scharf angegriffen hatte.

Draghi hatte am Donnerstag unter anderem gesagt, wenn die Regierung in Rom die italienischen Banken schützen wolle, sollte sie ihren Ton gegenüber der EU mäßigen. Darauf griff Sterne-Chef und Vize-Premier Luigi Di Maio den italienischen EZB-Chef an. „Ich bin überrascht, dass ein Italiener die Atmosphäre auf diese Art und Weise weiter vergiftet.“

Tria ergriff nun Partei für Draghi. „Draghi hat (als Chef der Europäischen Zentralbank) die Wahrheit gesagt.“ Die Risikoaufschläge auf italienischen Staatsanleihen seien auf dem derzeit hohen Nivau „schädlich“.

dpa