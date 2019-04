Ivanka Trump setzt sich in Äthiopien für Stärkung der Frauen ein

Ivanka Trump nahm am Sonntag an einer traditionellen äthiopischen Kaffee-Zeremonie teil. - Foto: AP

Nach dem Besuch einer Textilproduktionsstätte am Sonntag hatte die 37-jährige Beraterin des US-Präsidenten auch Gelegenheit, im Rahmen einer traditionellen äthiopischen Zeremonie Kaffee zu trinken. Der ostafrikanische Staat gilt als das Ursprungsland des Kaffees.

Die von Trump unterstützte Initiative ist die Globale Entwicklungs- und Wohlstandsinitiative für Frauen (Women's Global Development and Prosperity Initiative). Bei dem Besuch in Äthiopien wurde sie auch vom Chef der US-Entwicklungsbehörde, Mark Green, begleitet. In der Hauptstadt Addis Abeba wollte Trump auch mit Vertretern der Afrikanischen Union zusammentreffen. Der zweite Stopp ihrer Afrikareise soll die westafrikanische Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) sein.

dpa