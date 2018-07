Kalifornisches Gericht fordert Migrantenkinder-Liste

Das Gericht in San Diego hatte in einer Entscheidung am 26. Juni Fristen dafür gesetzt, bis wann die nach dem illegalen Grenzübertritt von den Behörden getrennten Familien wieder vereint sein müssen. Kinder unter fünf Jahren müssen demnach bis kommenden Dienstag wieder bei den Eltern sein, die übrigen bis 26. Juli.

Die US-Regierung beantragte nun eine Verlängerung. Das Gesundheitsministerium arbeite zwar „unermüdlich” daran, die in Auffanglagern untergebrachten Minderjährigen wieder mit ihren Eltern zusammenzubringen, hieß es in dem Antrag der Regierung. Trotz der angewendeten DNA-Tests könnten jedoch in manchen Fällen die Fristen nicht eingehalten werden.

Hundert Kleinkinder von der Regelung betroffen

Von den Familientrennungen waren nach Angaben der Regierung mehr als 2.300 Minderjährige betroffen, etwa hundert von ihnen sind unter fünf Jahre alt. Nach einem Aufschrei der Empörung in der Öffentlichkeit ließ Trump die rigorose Praxis am 20. Juni stoppen - die Kinder sollen nun großteils zusammen mit ihren Eltern in Haft genommen werden.

Flüchtlingshelfer warfen der Regierung jedoch in den vergangenen Tagen vor, keinen Plan für die Vereinigung der Familien zu haben. Erst rund 500 der betroffenen Kinder wurden nach Angaben der Behörden inzwischen mit ihren Eltern zusammengebracht.

Trump soll sich sputen

Gesundheitsminister Alex Azar hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass DNA-Tests eingesetzt würden, um die Familienzusammenführungen zu erleichtern. In dem Gerichtsantrag hieß es nun aber, dass die Genanalysen nicht immer reichten.

Nach Angaben eines Regierungsvertretern hat der Bundesrichter eine Verlängerung der Fristen noch nicht formal ausgeschlossen. Er hat demnach für den kommenden Montag eine neue Anhörung angesetzt.

Die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU, die vor dem Bundesgericht in San Diego Klage gegen die Familientrennungen eingereicht hatte, begrüßte die Entscheidung des Richters. Mit der geforderten Liste habe der Richter „sehr klar gemacht, dass er der Trump-Regierung nicht gestatten wird, sich bei der Wiedervereinigung von Familien Zeit zu lassen”, erklärte die Organisation.

apa/ag.