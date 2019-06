Kandidat für May-Nachfolge gab früheren Drogenkonsum zu

Er sei „ein junger Journalist” gewesen, als er Kokain genommen habe, und damals habe er nicht vorgehabt, in die Politik zu gehen. Wenn er jetzt zurückblicke, „wünschte ich, es nicht getan zu haben”. Er glaube aber nicht, „dass Fehler in der Vergangenheit dich disqualifizieren”, fügte der 51-jährige Parlamentsabgeordnete der Tories hinzu. Die Entscheidung, ob er neuer Parteichef werde, liege bei seinen Kollegen im Parlament und den Mitgliedern der Konservativen Partei.

Die britische Premierministerin Theresa May war am Freitag wie angekündigt als Chefin der Tories zurückgetreten. Damit begann offiziell das Rennen um ihre Nachfolge an der Partei- und auch an der Regierungsspitze. Nach den britischen Gepflogenheiten wird der Chef der Regierungspartei automatisch auch Premierminister. Bis Ende Juli dürfte die Entscheidung gefallen sein.

Die Drogengeschichten potentieller Nachfolger

Derzeit gibt es 11 Kandidaten für Mays Nachfolge. Als ein Favorit gilt Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson. Er hatte 2008 angedeutet, möglicherweise auch Kokain konsumiert zu haben, dies aber später zurückgenommen.

7 andere Kandidaten, darunter der amtierende Außenminister Jeremy Hunt und Ex-Brexitminister Dominic Raab, gaben zu, früher Cannabis geraucht zu haben. Der Minister für internationale Entwicklung, Rory Stewart, räumte ein, vor 15 Jahren bei einer Hochzeit im Iran Opium geraucht zu haben. Er bedauerte diesen „dummen Fehler”.

apa/dpa