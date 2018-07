Kapitän der libyschen Küstenwache angezeigt

Proactiva Open Arms hat die Überlebende und die Toten an Bord genommen und beschlossen, Spanien anzusteuern. - Foto: shutterstock

Eine Frau aus Kamerun habe vor der libyschen Küste 2 Tage lang im Wasser mit 2 Leichen ausharren müssen, bevor sie gerettet wurde, so die NGO, die vor dem Gericht von Palma de Mallorca Klage einbringen will. Bei den Toten handelt es sich um eine weitere Frau und ein Kind.

Salvini kritisiert spanische NGO

Libyens Küstenwache habe ein Schlauchboot mit der Überlebenden und den 2 Leichen sich selbst überlassen, kritisierte die Hilfsorganisation. Proactiva hatte die Überlebende und die Toten an Bord genommen und beschlossen, Spanien anzusteuern. Italien hatte sich bereit erklärt, die Überlebende aufzunehmen. Das Schiff „Astral“ ist am Samstag in Palma der Mallorca gelandet.

Italiens Innenminister Matteo Salvini kritisierte die spanische NGO. Diese habe die überlebende Frau zu einer 4-tägigen Seefahrt gezwungen, obwohl Italien sich zu ihrer Aufnahme bereit erklärt hatte. Er bekräftigte seine feste Absicht, die Schlepperei in Richtung Italien und Europa zu bekämpfen.

Libyen weist Vorwurf zurück

Libyen weist indes den von der spanischen NGO erhobenen Vorwurf zurück, wegen unterlassener Hilfe den Tod von 2 Migranten im Mittelmeer verursacht zu haben. „Wir dementieren und weisen diese Verleumdungen entschieden zurück“, hieß es in einem Schreiben der libyschen Küstenwache nach Angaben italienischer Medien vom Sonntag.

Es sei unlogisch, dass die Küstenwache 165 Migranten rette und 2 Frauen und ein Kind sich selber überlasse. Die libysche Küstenwache forderte eine „neutrale Untersuchungskommission“, die die Hintergründe des Todes der beiden Migranten klären solle.

#ULTIMAHORA Denunciamos omisión de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un niño y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa política. pic.twitter.com/2IsxyDHazn — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17. Juli 2018

apa