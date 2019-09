Katalonien: 9 Separatisten festgenommen

Den Festgenommenen werde „Rebellion, Terrorismus und Besitz von Sprengstoffen” vorgeworfen. Die in Katalonien starke Separatistenbewegung hat ihre Ziele bisher meist mit friedlichen Mitteln verfolgt. Anders als im spanischen Baskenland, wo die ETA jahrelang Anschläge gegen Repräsentanten der Madrider Zentralregierung verübte, gibt es in Katalonien noch keine Gruppierung, die sich zum bewaffneten Kampf bekennt. Die katalanischen Separatisten haben Spanien in die bisher schwerste Krise nach dem Ende der Ära des Machthabers Francisco Franco gestürzt. 2017 erklärte die Regionalregierung in Barcelona die Unabhängigkeit von Spanien, daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen. Einige Separatistenführer sind in Haft, ihnen wird der Prozess gemacht.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den nun erfolgten Festnahmen um lokale Gruppen der militanten Organisation „Komitee zur Verteidigung der Republik”. Innenminister Fernando Grande-Marlaska sagte den Fernsehsender RTVE, Details der Ermittlungen seien geheim. Nach Polizeiangaben gab es zehn Razzien in der Provinz Barcelona. Unterlagen und Computer seien beschlagnahmt worden. Zudem sei reichlich Material gefunden worden, mit dem Sprengstoff hergestellt werden könnte.

Die mögliche Radikalisierung einiger Separatisten trifft Spanien in einem schwierigen Moment. Nach der Parlamentswahl im April gelang dem Wahlsieger und amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez keine Regierungsbildung. Deswegen kommt es am 10. November zu vorgezogenen Neuwahlen.

apa/ag.