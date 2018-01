Kickl gibt Grenzschutzeinheit in Auftrag - VIDEO

Diese Grenzschutzeinheit sei imstande, im Bedarfsfall innerhalb von wenigen Stunden Sperren und Kontrollen an Österreichs Grenzübergängen zu errichten.

Auf die Frage, ob er weitere Maßnahmen am Brenner plane, antwortete Kickl: „Wir haben bereits eine effektive Überwachung, die gut funktioniert. Was aber sicher nicht mehr passieren darf, ist die Wiederholung des Jahres 2015. Deshalb habe ich jetzt den Auftrag gegeben, eine Grenzschutzeinheit aufzubauen. Ziel ist es, binnen weniger Stunden an den Grenzen ein geordnetes Grenzmanagement gewährleisten zu können.“

„Diese Grenzschutzeinheit sei eine Bereitschaftstruppe der Polizei, die im Bedarfsfall einen Grenzübergang sichern und dort eine Identitätsfeststellung vornehmen kann“, so Kickl. „Ein Durchwinken wird es nicht mehr geben“.

stol