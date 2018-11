Klausurtagungen bei CDU und SPD beginnen

Bei der CDU geht es vor allem darum, den Parteitag im Dezember vorzubereiten – dort geht es um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel als Parteichefin. Maßgebliche Kandidaten für den Parteivorsitz sind Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

Vor der Klausurtagung des Bundesvorstands wollen sich die Parteivereinigungen ab Mittags (13.30 Uhr) über ein Verfahren zur Kandidatenvorstellung verständigen. In der CDU galt es als so gut wie sicher, das es eine Reihe von Regionalkonferenzen geben wird, bei denen die Kandidaten der Partei vorstellen sollen.

Neustart bei der SPD

Die SPD sucht Wege für einen Neustart. Die intern stark unter Druck stehende SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will bei der Klausurtagung den Vorstoß abwehren, den für Ende 2019 geplanten Parteitag samt Wahlen vorzuziehen – und damit früher als geplant über die Zukunft der großen Koalition zu entscheiden.

In München kommen am Sonntag der CSU-Vorstand und die Landtagsfraktion zusammen. Die CSU hatte sich am Freitag mit den Freien Wählern auf die Bildung einer Koalition geeinigt. Die Parteigremien sollen über Ergebnisse und Ressortaufteilung beraten und die Koalition billigen.

CSU-Chef Horst Seehofer steht innerparteilich unter Druck. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag) hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach langem Zögern inzwischen zu erkennen gegeben, dass er bereit wäre, den Parteivorsitz zu übernehmen.

