Kontrollmission am Persischen Golf wird vorbereitet

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Freitag den unter britischer Flagge fahrenden Tanker „Stena Impero” beschlagnahmt. Der britische Außenminister Jeremy Hunt kündigte am Montag eine europäische geführte maritime „Schutzmission” am Golf an.

Le Drian sprach sich dafür aus, einen „Prozess der Deeskalation” in Gang zu bringen. Er traf vor seiner Rede im Parlament mit dem iranischen Vize-Außenminister Abbas Araqchi zusammen, der eine Nachricht des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani an seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron überbrachte.

apa/ag.