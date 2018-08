Kunstaktion: Goldene Erdogan-Statue in deutschem Wiesbaden

Auch die Stadt selbst sei von der Aktion überrascht worden, sagte die Sprecherin. Es sei nicht bekannt gewesen, dass es sich um eine Erdogan-Statue handeln würde.

Die etwa 4 Meter hohe Statue sei am Montagabend in der Innenstadt von Wiesbaden aufgestellt worden. Zuvor hatten mehrere Medien über die Kunstaktion berichtet. Das Kunstfestival Biennale hatte am vergangenen Donnerstag in der hessischen Landeshauptstadt begonnen und geht noch bis Sonntag. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Bad News“ („Schlechte Nachrichten“).

Erdogan kommt am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch nach Berlin.

