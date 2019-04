Kurz beendet China-Reise mit Gespräch mit Präsident Xi

Zu den Beziehungen mit der EU habe er sich sehr optimistisch geäußert, auch wenn er Verständnis gezeigt habe, dass es in einigen Ländern wegen der starken Entwicklung Chinas Ängste gebe. „Er sieht uns als relevanten Player in der EU”, so die Einschätzung von Kurz zur Rolle Österreichs in den Augen von Xi. Positiv sei angekommen, dass Kurz innerhalb von 12 Monaten schon 3 Mal nach China gekommen sei, sagte Kurz.

Ein zentrales Anliegen von Xi - wie schon von Premier Li Keqiang - sei es, die Menschen seines Landes aus der Armut zu führen. Menschenrechte seien zwar am Sonntag im Gespräch mit Premier Li, nicht aber am Montag mit Staats- und Parteichef Xi ein Thema gewesen. Wohl aber sei noch einmal über die Neue Seidenstraße gesprochen worden.

Investitionsprogramm Neue Seidenstraße

Hauptthema der Reise des Bundeskanzlers war die Teilnahme an einer Großkonferenz über das chinesische Investitionsprogramm Neue Seidenstraße. China sei auf dem Weg zur größten Volkswirtschaft der Welt und trete dementsprechend immer selbstbewusster auf, so Kurz.

Österreich sei gut beraten, seine Partnerschaft mit China zu stärken. Zugleich müsse man weiter darauf drängen, dass China seinen Markt für andere Staaten öffnet und mit der Zeit in der Welthandelsorganisation WTO auf den Status eines Entwicklungslandes verzichtet. „Ganz allgemein geht es auch darum, sich an die Regeln zu halten, die wir uns nach 1945 selbst gegeben haben und diese auch als universell anzuerkennen.”

Kurz zog eine positive Bilanz über seine 5 Tage in China, die ihn Anfangs nach Shanghai und Hangzhou führten, unter anderem in die Zentrale des Internetriesen Alibaba. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Österreich hier in China geschätzt wird”, sagte er. Kurz wurde von Premier Li mit militärischen Ehren zu einem offiziellen Besuch empfangen, obwohl er erst vor einem Jahr gemeinsam mit Bundespräsident Alexander van der Bellen in Peking empfangen worden war.

apa