Labour will Verschiebung des Brexits in letzter Minute

Laut einem Geheimpapier wollen die Abgeordneten, die für einen Verbleib Großbritanniens in der EU sind, Johnson überrumpeln und zu einem Brexit-Aufschub zwingen. Ein Gesetz, das einen No-Deal-Austritt verbieten soll, könnte in letzter Minute verabschiedet werden. Als Folge könnte es zu entweder Neuwahlen in Großbritannien oder einem zweiten Referendum kommen, berichtet das Blatt.

Die EU-Kommission hat keinerlei Treffen in Sachen Brexit derzeit auf ihrer Agenda. Ein Sprecher erklärte am Montag in Brüssel, natürlich bleibe die Tür der Kommission offen, „wir stehen bereit”. Die Haltung der Kommission habe sich jedenfalls zum Brexit nicht geändert. Auf Presseberichte gebe es keine Kommentare.

Sorge vor einem ungeregelten Brexit

Unterdessen zeigt eine Studie, dass Briten aus Sorge vor einem ungeregelten Brexit bereits Waren im Wert von vier Milliarden Pfund (etwa 4,3 Milliarden Euro) gehortet haben. Fast jeder Fünfte habe damit begonnen, seinen Vorrat an Nahrungsmitteln, Getränken oder Arzneimitteln aufzustocken, teilte der Finanzdienstleister Premium Credit am Montag in London mit. Für die Studie wurden 1.052 Menschen befragt, die einen Job haben.

Wer hortet, versorgt sich demnach vor allem mit Lebensmitteln (74 Prozent), gefolgt von Arzneiprodukten (50) und Getränken (46). Im Falle eines EU-Austritts ohne Abkommen rechnen viele Experten mit vorübergehenden Lieferengpässen, ausgelöst vor allem durch lange Wartezeiten für Lastwagen an den Grenzen bei Zollkontrollen.

Auch viele Unternehmen fürchten Lieferengpässe. So hatte in der vergangenen Woche die britische Pizzakette Domino's angekündigt, ihre Vorräte aufzustocken. Rund ein Drittel der Zutaten bezieht das Unternehmen aus dem Ausland, darunter Tomatensoße und Ananas.

